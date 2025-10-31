Cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma commissariata Gioventù Nazionale

Il video inizia a circolare la notte del 28 ottobre, la stessa data della marcia su Roma. Dentro la sede di Fratelli d’Italia a Parma, in Borgo del Parmigianino, un gruppo di ragazzi canta «Me ne frego», poi «camicia nera trionferà» e infine «Duce, Duce». Sullo sfondo il tricolore, le risate, un brindisi. La scena, ripresa e pubblicata su Instagram, mostra chiaramente l’insegna del partito. È la sede provinciale del movimento giovanile di FdI, Gioventù Nazionale, oggi commissariata «per incompatibilità politica» dal coordinamento regionale. Il sindaco Michele Guerra parla di «squallida propaganda», ricordando che Parma «non ha mai ceduto all’odio che ottant’anni fa cercò di travolgerla». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma, commissariata Gioventù Nazionale

