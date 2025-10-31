Cori fascisti nella sede di FdI il sindaco di Parma | La città non accetta squallida propaganda legata a un passato orrendo

Un gruppo di giovani ha intonato cori fascisti e inni al Duce nella sede di Fratelli d’Italia, a Parma, sede utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco, Michele Guerra: “Questo è inaccettabile, che ci dice che abbiamo un problema serio: l’apologia di fascismo è reato. I valori che rappresenta questa città sono quelli dell’antifascismo, del tutto alternativi e contrapposti a quelli che senza alcun pudore propagandano nella sede di Fratelli d’Italia, dove si inneggia al Duce, si cantano cori per le camicie nere e gli squadristi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

