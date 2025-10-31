Cori fascisti nella sede di FdI il sindaco di Parma | La città non accetta squallida propaganda legata a un passato orrendo

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di giovani ha intonato cori fascisti e inni al Duce nella sede di Fratelli d’Italia, a Parma, sede utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco, Michele Guerra: “Questo è inaccettabile, che ci dice che abbiamo un problema serio: l’apologia di fascismo è reato. I valori che rappresenta questa città sono quelli dell’antifascismo, del tutto alternativi e contrapposti a quelli che senza alcun pudore propagandano nella sede di Fratelli d’Italia, dove si inneggia al Duce, si cantano cori per le camicie nere e gli squadristi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cori fascisti nella sede di fdi il sindaco di parma la citt224 non accetta squallida propaganda legata a un passato orrendo

© Ilfattoquotidiano.it - Cori fascisti nella sede di FdI, il sindaco di Parma: “La città non accetta squallida propaganda legata a un passato orrendo”

Altre letture consigliate

cori fascisti sede fdiCori fascisti davanti alla sede FdI a Parma: il video virale. Sdegno del sindaco e il Pd attacca - Il coordinamento regionale di Gioventù nazionale prende le distanze: “Commissariamo” . Secondo quotidiano.net

cori fascisti sede fdiCori fascisti in sede FdI, commissariati i giovani a Parma: "Ferma distanza da estremismo" - I dem chiedono l'intervento di Meloni dopo il video sui cori e gli inni a Mussolini da parte di alcuni membri di Gioventù Nazionale. Si legge su adnkronos.com

cori fascisti sede fdiParma, cori fascisti nella sede di FdI: la procura apre un fascicolo - La procura di Parma ha avviato accertamenti in merito all’episodio dei cori di stampo fascista nella sede cittadina di Fratelli d’Italia. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cori Fascisti Sede Fdi