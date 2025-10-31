Cori fascisti nella sede di FdI di Parma il Pd di Cesena | I dirigenti locali del partito prendano le distanze

“Come Partito Democratico di Cesena vogliamo esprimere la nostra ferma condanna per quanto avvenuto  nella sede di Fratelli d’Italia a Parma dove, secondo quanto documentato da video circolati in rete, alcuni presenti si sono lasciati andare a cori e saluti di chiara ispirazione fascista”. Si. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

