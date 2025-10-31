Cori fascisti nella sede di FdI a Parma Vannacci minimizza l’accaduto Scoppia la polemica

Il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, è intervenuto sulla polemica scatenata dai cori fascisti e gli inni a Benito Mussolini intonati all’interno della sede del partito Fratelli d’Italia (FdI) a Parma. La vicenda ha rapidamente guadagnato l’attenzione mediatica e politica, portando a una richiesta ufficiale di dissociazione da parte del Partito Democratico (PD) nei confronti della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Vannacci ha esordito con una dichiarazione che tende a minimizzare la portata dell’evento nel contesto pubblico, affermando di non conoscere i particolari dell’accaduto e di aver letto solamente i titoli di stampa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

