Cori fascisti nella sede di FdI a Parma Il Pd insorge | Meloni condanni

AGI - Dopo il video, pubblicato sul sito web di Repubblica, arriva la dura reazione del Partito democratico ai cori fascisti in una sede di Fratelli d'Italia a Parma: "Questa volta la matrice è chiara, giovani inneggiano al duce in una sede di FdI. Per questo chiediamo alla premier Meloni di condannare senza esitazione un episodio grave che offende una città e la storia di un Paese", affermano infatti i capigruppo dem al Senato e alla Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga. "Meloni - insistono - dovrebbe ricordare ai suoi, soprattutto ai più giovani, che governa democraticamente eletta perché qualcuno combattè il fascismo, anche a costo della vita. 🔗 Leggi su Agi.it

