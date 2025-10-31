Cori fascisti nella sede di FdI a Parma Commissariata la sede Il Pd | Meloni condanni

AGI - "Camicia nera trionferà": un video diffuso sui social mostra alcuni giovani intonano cori fascisti e inni al Duce nella sede di FdI a Parma. Il video sarebbe stato girato la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. I giovani cantano la canzone "Me ne frego", nel video si sente la parte di testo che dice: "Se il sol dell'avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore! Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man!". Poi si sente inneggiare: "Duce, Duce".  La sede è stata commissariata: "In accordo con i vertici nazionali del movimento, si è proceduto al commissariamento immediato della federazione provinciale di Gioventù Nazionale Parma, per motivi di incompatibilità politica. 🔗 Leggi su Agi.it

