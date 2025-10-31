Cori fascisti nella sede dei giovani di FdI a Parma la procura apre un fascicolo | Ancora nessun indagato I dem | Meloni condanna? Poche speranze – Il video
La Procura di Parma ha aperto un fascicolo sul caso dei presunti cori di matrice fascista intonati nella sede cittadina di Fratelli d’Italia. Al momento si tratta di un modello 45, ossia un procedimento conoscitivo senza ipotesi di reato né persone iscritte nel registro degli indagati. Il procuratore capo Alfonso D’Avino ha spiegato che l’iniziativa è nata sulla base delle notizie circolate sulla stampa e che la Digos è al lavoro per verificare la fondatezza dei fatti e valutare se possano configurare un illecito. Solo dopo questa fase preliminare, ha precisato il magistrato, si potrà decidere se aprire un’indagine formale. 🔗 Leggi su Open.online
