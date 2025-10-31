Cori fascisti nella sede dei giovani di FdI a Parma la procura apre un fascicolo | Ancora nessun indagato I dem | Meloni condanna? Poche speranze – Il video

Open.online | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La  Procura di Parma  ha aperto un fascicolo sul caso dei presunti  cori di matrice fascista  intonati nella sede cittadina di  Fratelli d’Italia. Al momento si tratta di un  modello 45, ossia un procedimento conoscitivo senza ipotesi di reato né persone iscritte nel registro degli indagati. Il procuratore capo  Alfonso D’Avino  ha spiegato che l’iniziativa è nata sulla base delle notizie circolate sulla stampa e che la  Digos  è al lavoro per verificare la fondatezza dei fatti e valutare se possano configurare un illecito. Solo dopo questa fase preliminare, ha precisato il magistrato, si potrà decidere se aprire un’indagine formale. 🔗 Leggi su Open.online

