Cori fascisti nella sede dei giovani di FdI a Parma | Commissariamento immediato I dem | Meloni condanna? Poche speranze – Il video

« Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man». E se non fossero bastate queste parole per capire la matrice di questo coro, i giovani della sede parmigiana di Fratelli d’Italia ci aggiungono un bel: «Duce, duce, duce». Il video, girato di nascosto nelle strade del centro di Parma, è già diventato virale sui social. «Parma non accetterà né ora né mai squallida propaganda di un tempo passato e orrendo», è la dura condanna del sindaco Michele Guerra. Intanto il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale, la sezione giovani di FdI, ha annunciato il « commissariamento immediato della federazione provinciale di Parma per motivi di incompatibilità politica». 🔗 Leggi su Open.online