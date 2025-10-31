Cori fascisti Lisa Gattini | Non è folklore cantare Faccetta Nera è rivendicare la parabola colonialista
Lisa Gattini, Segretaria generale Cgil Parma prende posizione sui cori fascisti e gli inni al Duce (IL VIDEO) nella sede del movimento giovanile di Fratelli d'Italia di Parma. “Nonostante il commissariamento a tempo di record, i cori fascisti del gruppo parmigiano di Gioventù Nazionale meritano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altre letture consigliate
Cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma. Il sindaco Guerra: “Squallida propaganda” Invocazioni al duce dalla sede di Borgo del Parmigianino: lo testimonia un video su Instagram. I dem: “Li conosciamo, li combatteremo. La premier cerca di mascherar - facebook.com Vai su Facebook
Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma. Il Pd insorge: "Meloni condanni" - X Vai su X
Saluti fascisti e cori per il duce nella scuola occupata: "Un atto violento" - Accade all’istituto tecnico commerciale Vincenzo Arangio Ruiz in viale Africa 109 all’Eur. Come scrive romatoday.it
Cori fascisti dei tifosi romanisti a Pisa: le indagini. “Immagini al setaccio, informeremo la Procura” - Pisa, 2 settembre 2025 – “Stiamo analizzando le immagini di quanto accaduto e forniremo alla magistratura tutte le indicazioni necessarie. Scrive lanazione.it
Sotto la Torre di Pisa i cori fascisti degli ultras della Roma "Duce, Duce, Duce" - Sabato 30 agosto decine di ultras della Roma hanno sfilato in un corteo improvvisato sotto la Torre pendente e tra i monumenti di piazza del Duomo. Si legge su romatoday.it