Cori fascisti Lisa Gattini | Non è folklore cantare Faccetta Nera è rivendicare la parabola colonialista

Parmatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lisa Gattini, Segretaria generale Cgil Parma prende posizione sui cori fascisti e gli inni al Duce (IL VIDEO) nella sede del movimento giovanile di Fratelli d'Italia di Parma. “Nonostante il commissariamento a tempo di record, i cori fascisti del gruppo parmigiano di Gioventù Nazionale meritano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Saluti fascisti e cori per il duce nella scuola occupata: "Un atto violento" - Accade all’istituto tecnico commerciale Vincenzo Arangio Ruiz in viale Africa 109 all’Eur. Come scrive romatoday.it

Cori fascisti dei tifosi romanisti a Pisa: le indagini. “Immagini al setaccio, informeremo la Procura” - Pisa, 2 settembre 2025 – “Stiamo analizzando le immagini di quanto accaduto e forniremo alla magistratura tutte le indicazioni necessarie. Scrive lanazione.it

Sotto la Torre di Pisa i cori fascisti degli ultras della Roma "Duce, Duce, Duce" - Sabato 30 agosto decine di ultras della Roma hanno sfilato in un corteo improvvisato sotto la Torre pendente e tra i monumenti di piazza del Duomo. Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Cori Fascisti Lisa Gattini