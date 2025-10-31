Cori fascisti la Procura di Parma apre un fascicolo
La Procura della Repubblica di Parma ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati né ipotesi di reato, rispetto ai cori fascisti e inneggianti a Benito Mussolini, cantati all'interno della sede di Gioventù Nazionale e di Fratelli d'Italia di Parma in Borgo del Parmigianino, 39 (IL VIDEO). Il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, la Procura apre un fascicolo #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#tagada Elly Schlein invita Giorgia Meloni a non tacere sulla vicenda dei cori fascisti nella sede di FdI a Parma - X Vai su X
Parma, cori fascisti e inni al Duce in una sede di Fratelli d'Italia: la Procura apre un fascicolo - Un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. Riporta msn.com
Parma, cori fascisti nella sede di FdI: la procura apre un fascicolo - La procura di Parma ha avviato accertamenti in merito all’episodio dei cori di stampo fascista nella sede cittadina di Fratelli d’Italia. Secondo msn.com
Cori fascisti a Parma, Cacciari stronca Schlein: "Scemenze. Il Pd continui con queste polemiche inutili e Meloni governerà in eterno" - Chissenefrega di quattro deficienti che cantano bandiera nera o quella roba sulla camicia nera che trionferà, "Non mi faccia perdere tempo, non me ne frega niente". affaritaliani.it scrive