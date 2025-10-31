Cori fascisti in una sede di FdI il Pd attacca Roscani | Gn di Parma commissariata niente lezioni dalla sinistra
Dopo la notizia apparsa su alcuni quotidiani, è indirizzata a Giorgia Meloni l a richiesta da parte del Pd di condannare i cori fascisti intonati in una sede di Fratelli d’Italia a Parm a. Nel video, registrato nei locali di Borgo del Parmigianino, nel centro della città emiliana, i presenti cantano il brano “Me ne frego”, con versi come “Se il sol dell’avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore!” “Duce, Duce”. Immediata la reazione di Fratelli d’Italia, che ha risposto con chiarezza alla gazzarra sollevata dai deputati del Pd. La replica: “Già commissariata federazione provinciale di Gioventù Nazionale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
