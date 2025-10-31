Cori fascisti in sede FdI a Parma Meloni condanni la richiesta del Pd
(Adnkronos) – Dopo la notizia apparsa su alcuni quotidiani, è indirizzata a Giorgia Meloni la richiesta da parte del Pd di condannare i cori fascisti intonati in una sede di Fratelli d'Italia a Parma. "Questa volta la matrice è chiara: giovani inneggiano al duce in una sede di Fdi. Per questo chiediamo alla Premier Meloni di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Cori fascisti e inni al Duce nella sede di Fratelli d'Italia, commissariata Gioventù nazionale a Parma. Il sindaco Guerra: "I nostri valori alternativi e contrapposti" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Esquilino, aggressione in un bar: "Cori fascisti, poi botte e danni al locale" - X Vai su X
Canzoni fasciste nella sede FdI a Parma: il video virale. Sdegno del sindaco e il Pd attacca - Il coordinamento regionale di Gioventù nazionale prende le distanze: “Commissariamo” ... quotidiano.net scrive
Fdi, cori fascisti nella sede di Parma. Esplode la polemica, furia del Pd: "Meloni condanni". Il video - Un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento ... Da affaritaliani.it
Parma, coro fascista “camicia nera trionferà” e inno al Duce in sede FdI: il video - Cori fascisti inneggianti a Benito Mussolini, cantati all'interno e davanti alla sede di Fratelli d'Italia in borgo del Parmigianino, a Parma, utilizzata ... Riporta lapresse.it