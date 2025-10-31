Cori fascisti e inni al duce nella sede di Gioventù Nazionale
E' stato girato la sera del 28 ottobre in borgo del Parmigianino, 29 a Parma, sede di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Si tratta del video che vi proponiamo, in cui vengono alimentati cori fascisti e inni al duce proprio nella sede di Gioventù Nazionale.La canzone. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
