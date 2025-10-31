Cori fascisti De Vanna | Gravissimo episodio Parma e l' Italia sono antifasciste

“È molto grave quanto accaduto nella sede parmigiana di Fratelli d’Italia, dove l’altra sera sono stati cantati e urlati dei cori fascisti da parte dei giovani di FdI, la principale forza di governo che sostiene ed esprime anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Condanniamo con estrema. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

