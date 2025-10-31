Nella sede di Parma di Gioventù Nazionale - il giovanile di Fratelli d'Italia - un gruppo di ragazzi intona cori fascisti e inni al duce. È quanto si vede nel video che sta facendo il giro del web, suscitando polemiche e sdegno. Le immagini riprese mostrano i giovani militanti cantare a gran voce al di fuori della sede. Secondo una prima ricostruzione l'episodio sarebbe datato 28 ottobre - anniversario della marcia su Roma - e il luogo Borgo del Parmigianino, in centro. La canzone: " Me ne frego ". Nel video si sente la parte: " Se il sol dell'avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore! Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cori fascisti, bufera sui giovani di Fdi a Parma. Donzelli: "Già commissariati"