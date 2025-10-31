Cori fascisti a Parma il Pd | Meloni prenda le distanze Presidio di protesta davanti alla sede di Fdi

Quei cori inneggianti al Duce nella sede di un partito di governo è un episodio che non può essere sottostimato: questo ritengono la sinistra e l’area antagonista, che si mobilitano: il collettivo Azione Antifascista ha convocato un presidio che inizierà questo pomeriggio alle 18, in Borgo del Parmigianino a pochi metri dalla sede di Fratelli d’Italia. La stessa sede dove un gruppo di iscritti ha intonato cori del ventennio, con un video che, tanto più popolare diventa sul web, altrettanto suscita reazioni politiche. Il Pd chiede che sia la premier Meloni a prendere le distanze, e appare poca cosa che la sede di Fratelli d’Italia sia stata commissariata: “Questa volta la matrice è chiara: giovani inneggiano al duce in una sede di FdI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

