Corfù 250 persone in protesta contro approdo crociera Crown Iris con a bordo turisti israeliani | Sionisti assassini non benvenuti - VIDEO

Non è la prima volta che la presenza della Crown Iris suscita tensioni nelle isole greche. Nell’estate scorsa, i passeggeri della nave non erano stati fatti sbarcare a Siro, nelle Cicladi Circa 250 persone hanno manifestato nel porto dell’isola greca di Corfù, nello Ionio, contro l’approdo de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Corfù, 250 persone in protesta contro approdo crociera Crown Iris con a bordo turisti israeliani: “Sionisti assassini non benvenuti” - VIDEO

