Cordoglio per la morte di Lorenzo Bosi Uomo di straordinaria qualità umana

Lanazione.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 31 ottobre 2025 – Dolore e incredulità per la scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco. Molte le manifestazioni di cordoglio in ricordo di un uomo molto amato a Firenze e non solo. "Ciao Presidente. Tutta la comunità Rondinella è incredula e scioccata. Ci stringiamo alla famiglia”, il messaggio della società al suo presidente. Morto Lorenzo Bosi, lutto nel mondo del calcio. Era il presidente della Rondinella Marzocco Lorenzo Bosi. Giani: “Uomo di straordinaria qualità umana”. "Apprendo con profondo cordoglio la notizia della prematura scomparsa di Lorenzo Bosi, imprenditore di 58 anni, presidente della Rondinella Marzocco e figura di spicco della comunità fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

