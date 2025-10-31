Cordoglio per la morte di Lorenzo Bosi Uomo di straordinaria qualità umana

Firenze, 31 ottobre 2025 – Dolore e incredulità per la scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco. Molte le manifestazioni di cordoglio in ricordo di un uomo molto amato a Firenze e non solo. "Ciao Presidente. Tutta la comunità Rondinella è incredula e scioccata. Ci stringiamo alla famiglia”, il messaggio della società al suo presidente. Morto Lorenzo Bosi, lutto nel mondo del calcio. Era il presidente della Rondinella Marzocco Lorenzo Bosi. Giani: “Uomo di straordinaria qualità umana”. "Apprendo con profondo cordoglio la notizia della prematura scomparsa di Lorenzo Bosi, imprenditore di 58 anni, presidente della Rondinella Marzocco e figura di spicco della comunità fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

