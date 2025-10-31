Coppia di anziani sventa la truffa Evade per spillare soldi con raggiro La polizia arresta il giovane recidivo
Una coppia di coniugi ottuagenari ha contribuito a far arrestare un truffatore che, fingendosi appartenente all’Arma dei Carabinieri, tentava di estorcere loro denaro con la classica tecnica del finto incidente del parente. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 28 ottobre, quando il complice del 26enne italiano residente a Napoli che poi è stato arrestato in flagranza di reato, ha contattato telefonicamente gli anziani sostenendo che il loro nipote fosse rimasto gravemente ferito in un incidente stradale e che servissero circa 7.500 euro per un’operazione di amputazione. Memore di un tentativo analogo avvenuto mesi prima, il marito ha intuito la truffa e ha avvisato subito la Squadra Mobile della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
