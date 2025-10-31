Coppia aretina si sente male nella notte | lei muore il marito è grave in ospedale

Un malore improvviso che per lei è stato fatale mentre lui è grave in ospedale al San Donato. È ciò che è accaduto, secondo quanto riportato dall'Ansa, a una coppia originaria di Monte San Savino e residente ad Alberoro. Il fatto si sarebbe verificato nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

