Coppa Seconda Categoria Il Capraia si arrende in casa del Corazzano e saluta il torneo

CORAZZANO 1 CAPRAIA 0 CORAZZANO: Donati, Del Vigo, Annichiarico, Bianchi Mar., Nencioni E., Paci, Musatti, Morena, Manetti, Buhne, Covato. A disp.: Gelli, Bachi, Bartoli, Bianchi Mat., Borghini, Freschi, Caponi, Carli, Scannapieco. All.: Filomena. CAPRAIA: Gabuzzini, Bertucci, Boni, Cassandro, Cioni, Cisse, Ciulli, Colaianni, Ferri, Fornai T., Fornai S. A disp.: Sabatinii, Gori, Grippo, Grossi, Grosso, Nencioni F., Pagliai, Pellegrini, Rosi, Allegri, Tramacere. All.: Gaccione. Arbitro: Romoli di Livorno. Rete: 14' Buhne. CORAZZANO – Termina ai trentaduesimi di finale la corsa del Capraia nella Coppa Toscana di Seconda Categoria.

