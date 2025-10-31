Coppa Italia Serie C sarà Inter U23-Renate agli ottavi | Ospitaletto battuto 1-2
Inter U23. L’ Inter Under 23 continua a sorprendere e centra un traguardo importante: la squadra allenata da Stefano Vecchi ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C, battendo all’ultimo minuto l’ Ospitaletto in una gara combattuta e ricca di emozioni. Un successo arrivato con grande carattere, che conferma la crescita del gruppo nerazzurro, capace di reagire con maturità e determinazione anche nei momenti più delicati. La vittoria, arrivata proprio nei minuti finali, ha permesso ai giovani dell’ Inter di proseguire il loro percorso nella competizione e di mantenere vivo l’obiettivo di andare il più lontano possibile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
