Coppa Italia Serie C il Ravenna affronterà l' Arzignano agli ottavi di finale

Ravennatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie alla netta vittoria nel derby contro il Rimini, il Ravenna affronterà l'Arzignano Valchiampo negli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. La gara unica si disputerà al Benelli tra il 25 e il 27 novembre. I veneti, dal canto loro, nei sedicesimi hanno espugnato di misura il Morgagni di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

