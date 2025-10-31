Coppa Italia biglietti Inter Venezia | quando e dove acquistare
Biglietti Inter Venezia. Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: il 3 dicembre a San Siro si giocherà Inter-Venezia, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita secca che deciderà chi accederà ai quarti, dove ad attendere ci sarà la vincente tra Torino e Roma. L’ Inter, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l’apertura delle vendite per i biglietti, specificando modalità e tempistiche per tutte le categorie di tifosi. Come da tradizione, la prima fase è riservata agli abbonati Serie A BASE e PLUS, che avranno la possibilità di confermare il proprio posto o sceglierne uno diverso tra quelli disponibili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
