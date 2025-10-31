Coppa d’Oro 2025 le eccellenze raccontano il territorio | le premiazioni

Simona Caselli, Davide Oldani, Ettore Ferri, Marina Fiordaliso e Roberto Fabbricini sono i vincitori della 17esima edizione del Premio Coppa d’Oro, denominata “in blu”, manifestazione che si è svolta come di consueto nel maestoso salone di Palazzo Gotico. È stato premiato anche l’atleta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

