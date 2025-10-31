Coppa Davis 2025 | da chi è composta la squadra dell’Italia

C’è grande attesa per la squadra dell’Italia in Coppa Davis 2025. Gli azzurri si presentano alle Final Eight, la fase conclusiva del torneo, da campioni in carica e Paese ospitante. Le sette partite per l’assegnazione del trofeo, la prestigiosa “insalatiera”, si giocheranno infatti all’Unipol Arena di Bologna, dal 18 al 23 novembre. In vista di questo importante appuntamento, il capitano della squadra italiana Filippo Volandri ha scelto i cinque tennisti che difenderanno il titolo. Dopo il forfait di Jannik Sinner, la squadra azzurra sarà composta da Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Open.online