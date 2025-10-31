Convocati Juve per la Cremonese | la decisione su Thuram assenti Kelly e Yildiz! La prima lista di mister Spalletti e tutti gli aggiornamenti

Convocati Juve per la Cremonese: la lista dei giocatori chiamati da Spalletti per la prima trasferta col nuovo mister. È il giorno della prima, vera Juventus di Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati per la sua partita d’esordio, la delicata trasferta di questa sera (ore 20:45) allo Stadio Zini contro la Cremonese. Per il suo debutto, l’allenatore di Certaldo recupera due pedine fondamentali a centrocampo, ma deve ancora fare i conti con un’infermeria affollata, specialmente nel reparto difensivo. Spalletti perde anche Yildiz e Kelly che non sono stati convocati mentre rientra Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

