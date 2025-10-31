Convocati Juve per la Cremonese | la decisione su Thuram assenti Kelly e Yildiz! La prima lista di mister Spalletti e tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dei bianconeri

di Marco Baridon Convocati Juve per la Cremonese: la lista dei giocatori chiamati da Spalletti per la prima trasferta col nuovo mister. È il giorno della prima, vera Juventus di Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati per la sua partita d’esordio, la delicata trasferta di questa sera (ore 20:45) allo Stadio Zini contro la Cremonese. Per il suo debutto, l’allenatore di Certaldo recupera Thuram ma perde anche Yildiz e Kelly che non sono stati convocati. Dalla Next Gen salgono Scaglia e Pedro Felipe. I giocatori convocati per #CremoneseJuve? Powered by @WhiteBit pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Juve per la Cremonese: la decisione su Thuram, assenti Kelly e Yildiz! La prima lista di mister Spalletti e tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dei bianconeri

