Convivo con gli apparecchi acustici per l’ipoacusia li consiglierei a chiunque fa musica ed ha questo problema ma non lo vuole ammettere | così Caparezza

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È un incubo vivere in un mondo che è l’esatto opposto di quello che immaginavo quando avevo 20 anni”, ha detto Caparezza, in occasione dell’uscita del suo nono disco, “Orbit Orbit”. L’artista pugliese ha parlato di una realtà dominata da “una guerra dietro casa, dal colonialismo e dal genocidio. Tutte cose che inaspriscono l’essere umano e che ci ‘abituano’ a dei soldati che mentre commettono atrocità, ridono, scherzano e fanno dei balletti”. Con “Orbit Orbit”, accompagnato dall’omonimo comic book, il rapper ha presentato una nuova opera che esalta le sue due anime: quella di musicista e quella di appassionato e sceneggiatore di fumetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

convivo con gli apparecchi acustici per l8217ipoacusia li consiglierei a chiunque fa musica ed ha questo problema ma non lo vuole ammettere cos236 caparezza

© Ilfattoquotidiano.it - “Convivo con gli apparecchi acustici per l’ipoacusia, li consiglierei a chiunque fa musica ed ha questo problema ma non lo vuole ammettere”: così Caparezza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

convivo apparecchi acustici l8217ipoacusia“Convivo con gli apparecchi acustici per l’ipoacusia, li consiglierei a chiunque fa musica ed ha questo problema ma non lo vuole ammettere”: così Caparezza - Il rapper pugliese rivela i suoi problemi di udito nel presentare "Orbit Orbit", nuovo album accompagnato da un fumetto ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Convivo Apparecchi Acustici L8217ipoacusia