Conviene comprare casa e non affittarla? La città in cui è meglio accendere un mutuo
Il nuovo studio dell’ Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa analizza la convenienza economica tra acquisto e affitto nelle principali città italiane. L’indagine prende in considerazione i prezzi medi delle abitazioni, i tassi di interesse dei mutui e i canoni di locazione aggiornati al primo semestre 2025. Il risultato mostra che, nella maggior parte dei casi, comprare casa risulta più vantaggioso che affittare. L’analisi è stata effettuata ipotizzando un mutuo venticinquennale a tasso del 3,2%, con copertura pari all’80% del valore dell’immobile. L’acquirente deve quindi disporre del 20% di capitale iniziale, necessario per coprire la quota non finanziata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Fino a 7.000 euro al metro quadro per il nuovo. Nell’Isontino effetto Go!2025: ecco dove conviene comprare casa secondo le ultime analisi degli esperti - facebook.com Vai su Facebook
Comprare la “nuda proprietà” di una casa conviene? - X Vai su X
Conviene comprare casa e non affittarla? La città in cui è meglio accendere un mutuo - Secondo il Gruppo Tecnocasa, nel 2025 conviene acquistare casa piuttosto che affittare, con poche eccezioni in città come Milano ... Riporta quifinanza.it
Comprare la “nuda proprietà” di una casa conviene? - È un investimento che nasconde qualche incognita, nonostante ci sia un interesse in crescita verso questa nicchia di mercato ... Scrive ilpost.it
Comprare casa, in quali città conviene investire i propri soldi? Il meridione sul podio e il “caso” dei capoluoghi. La classifica - Scegliere dove investire – e in cosa – corrisponde, invece, a una delle scelte più difficili. Scrive leggo.it