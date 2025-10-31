Conviene comprare casa e non affittarla? La città in cui è meglio accendere un mutuo

Quifinanza.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo studio dell’ Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa analizza la convenienza economica tra acquisto e affitto nelle principali città italiane. L’indagine prende in considerazione i prezzi medi delle abitazioni, i tassi di interesse dei mutui e i canoni di locazione aggiornati al primo semestre 2025. Il risultato mostra che, nella maggior parte dei casi, comprare casa risulta più vantaggioso che affittare. L’analisi è stata effettuata ipotizzando un mutuo venticinquennale a tasso del 3,2%, con copertura pari all’80% del valore dell’immobile. L’acquirente deve quindi disporre del 20% di capitale iniziale, necessario per coprire la quota non finanziata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

conviene comprare casa e non affittarla la citt224 in cui 232 meglio accendere un mutuo

© Quifinanza.it - Conviene comprare casa e non affittarla? La città in cui è meglio accendere un mutuo

News recenti che potrebbero piacerti

conviene comprare casa affittarlaConviene comprare casa e non affittarla? La città in cui è meglio accendere un mutuo - Secondo il Gruppo Tecnocasa, nel 2025 conviene acquistare casa piuttosto che affittare, con poche eccezioni in città come Milano ... Riporta quifinanza.it

conviene comprare casa affittarlaComprare la “nuda proprietà” di una casa conviene? - È un investimento che nasconde qualche incognita, nonostante ci sia un interesse in crescita verso questa nicchia di mercato ... Scrive ilpost.it

Comprare casa, in quali città conviene investire i propri soldi? Il meridione sul podio e il “caso” dei capoluoghi. La classifica - Scegliere dove investire – e in cosa – corrisponde, invece, a una delle scelte più difficili. Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Conviene Comprare Casa Affittarla