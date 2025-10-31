Convegno Internazionale per gli 800 anni della presenza di San Teodoro il soldato venuto dal mare

Brindisireport.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Mancano pochi giorni all’apertura del Convegno Internazionale di Studi «Thesaurus Ecclesiae Brundusinae». San Teodoro, il soldato venuto dal mare. Dal 9 all’11 novembre prossimi, Brindisi celebrerà l’ottavo centenario della traslazione del corpo di san Teodoro d’Amasea dall’Oriente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

convegno internazionale 800 anniBrindisi ospita il Convegno Internazionale per gli 800 anni della presenza di san Teodoro, il soldato venuto dal mare - Mancano pochi giorni all’apertura del Convegno Internazionale di Studi «Thesaurus Ecclesiae Brundusinae». Come scrive brundisium.net

San Francesco: Cantico delle creature, convegno di studi per gli 800 anni - francescana e forme arcaiche; Tradizioni parallele; Verso il Laudario di Cortona: aspetti notazionali e nuove ricerche. Segnala lanazione.it

Teologia: Roma, dal 27 al 29 ottobre un convegno per “ripensare” la Nostra Aetate - Ripensare il Decreto conciliare Nostra Aetate, a 60 anni dalla promulgazione, “alla luce degli sviluppi teologici, di decennali incontri interreligiosi e dei mutati scenari mondiali”. Scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Convegno Internazionale 800 Anni