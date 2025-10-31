Convegno Ance Gemme Anas | Nel 2025 avviate gare per 2,1 mld In Campania investimenti per 1,5 mld

“Nel 2025 abbiamo avviato  gare per un valore totale di 2,1 miliardi di euro, di cui circa 1,9 miliardi pubblicati dalla Direzione Generale e i restanti 190 milioni di euro dalle Strutture Territoriali” lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme al   XXV Convegno nazionale Ance Giovani in corso a Sorrento.  “Nel dettaglio – continua l’ad Gemme – per quanto riguarda la Direzione Generale, 1,36 miliardi di euro afferiscono a lavori per nuove opere, 220 milioni di euro lavori per la manutenzione programmata, 240 milioni per servizi di ingegneria, oltre 87 milioni per forniture e servizi e 37 milioni per Ict. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

