Convegno Ance Gemme Anas | Nel 2025 avviate gare per 2,1 mld In Campania investimenti per 1,5 mld

“Nel 2025 abbiamo avviato gare per un valore totale di 2,1 miliardi di euro, di cui circa 1,9 miliardi pubblicati dalla Direzione Generale e i restanti 190 milioni di euro dalle Strutture Territoriali” lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme al XXV Convegno nazionale Ance Giovani in corso a Sorrento. “Nel dettaglio – continua l’ad Gemme – per quanto riguarda la Direzione Generale, 1,36 miliardi di euro afferiscono a lavori per nuove opere, 220 milioni di euro lavori per la manutenzione programmata, 240 milioni per servizi di ingegneria, oltre 87 milioni per forniture e servizi e 37 milioni per Ict. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pronti per il XXV Convegno Nazionale di ANCE Giovani? Ecco tutte le info operative della giornata. Sorrento – 31.10.2025 #SiamoFaro2025 #ANCEGiovani #Convegno2025 #CostruireIlFuturo - X Vai su X

Manca pochissimo al XXV Convegno Nazionale di ANCE Giovani! È il momento di condividere con voi il programma completo di questa edizione: parleremo di cosa faremo, insieme. Essere faro significa assumersi una responsabilità: dare luce, offrire direzion - facebook.com Vai su Facebook

Anas: Gemme (AD), nel 2025 gare per 2,1 mld di euro. Crescita costante per personale ed occupazione azienda - (FERPRESS) – Sorrento, 31 OTT – “Nel 2025 abbiamo avviato gare per un valore totale di 2,1 miliardi di euro, di cui circa 1,9 miliardi pubblicati dalla Direzione Generale e i restanti 190 milioni di e ... Segnala ferpress.it

AD Anas, Gemme: “In Campania 60 milioni di euro netti per nuove costruzioni e interventi di manutenzione programmata" - “Nel 2025 abbiamo avviato gare per un valore totale di 2,1 miliardi di euro, di cui circa 1,9 miliardi pubblicati dalla Direzione Generale e i restanti 190 milioni di euro dalle Strutture Territoriali ... napolitoday.it scrive

Gemme “Nel 2025 gare per 2,1 miliardi. Siamo un partner affidabile per le imprese” - SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Nel 2025 abbiamo avviato gare per un valore totale di 2,1 miliardi, di cui circa 1,9 miliardi pubblicati dalla Direzione generale e i restanti 190 milioni dalle strutt ... Secondo italpress.com