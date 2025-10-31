Contrordine | Vieira resta al Genoa decisivo il Sassuolo Via l' ex ds Ottolini lo aspetta la Juve?
Il tecnico sta dirigendo l'allenamento del Grifone. La decisione dopo un colloquio coi vertici del club e il nuovo ds Lopez. Il posticipo di lunedì coi neroverdi ultima spiaggia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Genoa: Vieira, "con la Lazio partita difficilissima" - Insegue la prima vittoria in campionato il Genoa di Patrick Vieira che ha ripreso fiducia grazie al successo in Coppa Italia e attende domani sera la Lazio. Riporta ansa.it
Genoa-Empoli, Ostigard resta a riposo - Venticinque i convocati da Vieira, torna Siegrist e resta a riposo ... Come scrive ilsecoloxix.it
Genoa-Lazio 0-3, Vieira: “La peggior partita da quando sono qui, c’è rabbia” - Genova – Il Genoa di Patrick Vieira cercava la prima vittoria in campionato contro la Lazio ma trova una pesante sconfitta. Come scrive ilsecoloxix.it