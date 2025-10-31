Controlli Terra dei Fuochi | a Giugliano 23enne arrestato mentre smontava auto rubata

Continuano i controlli dei Carabinieri nell’ambito della tutela ambientale e contrasto ai reati in materia di rifiuti predisposto per la Terra dei Fuochi. Nelle ultime ore, le operazioni hanno portato a un arresto e a diverse denunce nei comuni di Giugliano in Campania, Castel Volturno, Mondragone, Falciano del Massico e Francolise. Controlli “Terra dei Fuochi”: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Controlli “Terra dei Fuochi”: a Giugliano 23enne arrestato mentre smontava auto rubata

