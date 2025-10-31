Controlli straordinari tra Linguaglossa e Piedimonte Etneo | tre persone segnalate all' Autorità giudiziaria

Ancora un intervento di controllo straordinario è stato coordinato, nei giorni scorsi, dalla polizia nel territorio dei comuni di Linguaglossa e di Piedimonte Etneo. Nello specifico, le verifiche a Linguaglossa e a Piedimonte Etneo sono state coordinate dai poliziotti del commissariato di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Operazione Straordinaria di Polizia Interforze ad "Alto Impatto". Controlli Straordinari alla Stazione Ferroviaria, nei Pubblici Esercizi e nelle zone critiche della Città. Parco Tarello: Sequestrate sostanze stupefacenti suddivise in dosi pronte per lo spaccio. #poliz - facebook.com Vai su Facebook

Controlli straordinari a Sestri Ponente, oltre 70 persone identificate https://ift.tt/bgL703y https://ift.tt/mwe24I8 - X Vai su X

Controlli della Polizia a Linguaglossa e Piedimonte: tre uomini con misure cautelari scoperti in un centro scommesse - Nello specifico, le verifiche a Linguaglossa e a Piedimonte Etneo sono state coordinate dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale e sono state svolte in sinergia con alcuni ... Da catanianews.it

Controlli straordinari: ventenne trovato con uno smartphone non suo e hashish - Nel pomeriggio di ieri il Questore di Macerata Luigi Mangino ha disposto che agenti della Polizia di Stato, incluso il personale della Squadra Mobile, dell’Arma dei Carabinieri, del Reparto ... corriereadriatico.it scrive

Controlli straordinari. Trovate dosi di droga. Ritirata una patente - EMPOLESE VALDELSADue segnalazioni per uso di droga, una patente di guida ritirata e quattro dosi rinvenute, fra hashish e cocaina, del peso di circa due grammi. Da lanazione.it