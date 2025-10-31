Controlli straordinari in Irpinia | denunce sequestri e fogli di via

Tempo di lettura: 2 minuti In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili. In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino sta coordinando servizi mirati, anche con l’ausilio di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei Comuni maggiormente interessati dalla criminalità locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli straordinari in Irpinia: denunce, sequestri e fogli di via

Altre letture consigliate

Operazione Straordinaria di Polizia Interforze ad "Alto Impatto". Controlli Straordinari alla Stazione Ferroviaria, nei Pubblici Esercizi e nelle zone critiche della Città. Parco Tarello: Sequestrate sostanze stupefacenti suddivise in dosi pronte per lo spaccio. #poliz - facebook.com Vai su Facebook

Controlli straordinari a Sestri Ponente, oltre 70 persone identificate https://ift.tt/bgL703y https://ift.tt/mwe24I8 - X Vai su X

Ponte di Ognissanti, controlli rinforzati dei carabinieri di Mirabella Eclano: quattro denunce - In vista del fine settimana e del lungo ponte di Ognissanti, il comando provinciale dei carabinieri di Avellino ha intensificato i controlli: negli ultimi tre giorni la compagnia di Mirabella Eclano h ... Riporta msn.com

Controlli straordinari dei Carabinieri durante la Sagra del Tartufo: due denunce tra Nusco e Torella dei Lombardi - Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Montella, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Avellino e secondo le direttive del Prefetto Rossana Riflesso, hanno intensificato i co ... Secondo irpiniaoggi.it

Controlli straordinari dei Carabinieri in occasione della sagra di Bagnoli Irpino, tre denunce, due segnalazioni e sanzioni per ubriachezza - I Carabinieri della Compagnia di Montella, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Avellino e sulla scorta delle direttive impartite dal Prefetto Dr. msn.com scrive