Controlli stradali a Neviano | 106 verifiche totali sanzioni per un terzo dei veicoli

NEVIANO – Sono centosei tra veicoli e conducenti le verifiche complessive, operate dal comando di polizia locale di Neviano, da maggio a ottobre, nel territorio di competenza, per prevenire i comportamenti di guida pericolosi e contrastare le violazioni al codice della strada.Nell’attività. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

