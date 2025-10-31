Controlli per Halloween sequestrati 120mila prodotti in un negozio

Milanotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 120mila decorazioni e accessori, che riguardano anche Halloween, sono stati sequestrati a un negozio gestito da un cinese a Milano, in zona piazzale Loreto. L'operazione è stata condotta dalla guardia di finanza di Milano.Controlli intensificati per HalloweenI finanzieri hanno intensificato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

