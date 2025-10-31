Controlli per Halloween sequestrati 120mila prodotti in un negozio
Quasi 120mila decorazioni e accessori, che riguardano anche Halloween, sono stati sequestrati a un negozio gestito da un cinese a Milano, in zona piazzale Loreto. L'operazione è stata condotta dalla guardia di finanza di Milano.Controlli intensificati per HalloweenI finanzieri hanno intensificato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Circa 100.000 prodotti contraffatti, ritenuti non sicuri per l’utenza, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Napoli nell’ambito di una serie di controlli effettuati in occasione di Halloween, tra Napoli e provincia. Sono state 45 le persone segnalate dalle fi - facebook.com Vai su Facebook
NAS CARABINIERI DI SALERNO: SEQUESTRATI NUMEROSI GIOCATTOLI E ARTICOLI DI “HALLOWEEN” In occasione della ricorrenza di “Halloween”, il Nas Carabinieri di Salerno ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto del commercio... - X Vai su X
Operazione Halloween: sequestrati 100mila prodotti tra Castellammare e Poggiomarino - La Guardia di Finanza di Napoli sequestra oltre 100mila articoli non sicuri. Lo riporta ilgazzettinovesuviano.com
Halloween, attenzione alla maschera che si sceglie: sequestrati in tutta Italia migliaia di prodotti pericolosi - Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli su tutto il territorio nazionale, individuando migliaia di articoli privi di marchiatura CE, istruzioni in lingua italiana o indicazioni sui materi ... msn.com scrive
Halloween, sequestrati oltre 100mila articoli non sicuri tra Napoli e provincia: 45 sanzionati - Maschere, costumi e gadget destinati alla festa di Halloween fermati prima di finire nelle mani dei bambini: l’azione coordinata del comando provinciale della ... Lo riporta pupia.tv