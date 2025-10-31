Controlli mirati a Maranello e distribuzione di luci e giubbini

Al fianco dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, gli agenti della Polizia locale di Maranello e i loro colleghi dell’Unione Terre dei Castelli hanno effettuato nei giorni scorsi, sul confine tra i due territori lungo la Sp569, una serie di controlli pomeridiani e serali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Altre letture consigliate

Nel pomeriggio di martedì 27 ottobre, la Polizia provinciale di Como ha svolto una serie di controlli mirati al contrasto dell’uso e abuso di sostanze stupefacenti alla guida lungo le strade provinciali. Durante il servizio, le pattuglie hanno notato un’autovettura m - facebook.com Vai su Facebook

Controlli mirati da parte della polizia locale di Udine nei pressi di alcuni istituti scolastici cittadini del centro studi. Sono state rinvenute sostanze stupefacenti, tra le quali anche cocaina. - X Vai su X

Salento, sequestrati 300 kg di prodotti ittici. Controlli in un centro di distribuzione e un ristorante - La Guardia Costiera di Otranto ha intensificato i controlli sulla filiera commerciale dei prodotti ittici, con il risultato del sequestro di un totale di 300 kg di pesce, molluschi e crostacei. Lo riporta quotidianodipuglia.it