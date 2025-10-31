Controlli della Guardia di Finanza a Napoli e provincia | sequestrati 100.000 articoli di Halloween non sicuri
Napoli – Oltre 100.000 prodotti contraffatti eo non sicuri. 45 segnalazioni alle autorità competenti. Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nel corso di una serie di interventi ispettivi operati tra il capoluogo e l’area metropolitana, ha sottoposto a sequestro oltre 100.000 prodotti contraffatti eo “non sicuri ” tipici di Halloween, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. 45 in totale i responsabili sanzionati, di cui 30 segnalati alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa e 15 denunciati per frode in commercio, vendita di prodotti con segni falsi e ricettazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
