Controlli dei Nas per Halloween in negozi di Bari e Bat | sequestrati oltre 1000 prodotti non conformi

Baritoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri dei Nas hanno effettuato controlli in numerosi esercizi commerciali del Barese e della Bat, a contrasto del commercio di prodotti a tema Halloween non conformi alla legge, tra cui maschere, costumi, lanterne, decorazioni, giocattoli e altro materiale potenzialmente pericolosi per la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

