Contro i pieni poteri dei pm Ragioni per un sì convinto alla riforma della giustizia

Ilfoglio.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli avversari più acerrimi della riforma della giustizia, riforma che come sapete prevede la separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice, l’indebolimento delle corr. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

contro i pieni poteri dei pm ragioni per un s236 convinto alla riforma della giustizia

© Ilfoglio.it - Contro i pieni poteri dei pm. Ragioni per un sì convinto alla riforma della giustizia

News recenti che potrebbero piacerti

Contro i pieni poteri dei pm. Ragioni per un sì convinto alla riforma della giustizia - Giudici con più indipendenza, magistratura meno politicizzata, democrazia più tutelata, Costituzione più rispettata. Riporta ilfoglio.it

contro pieni poteri pmSeparazione carriere, ok finale del Senato. Meloni: “Traguardo storico, ora parola ai cittadini”. Pd e M5s: “No ai pieni poteri” - “Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini. Da ilfattoquotidiano.it

contro pieni poteri pmRiforma giustizia, Schlein: «No ai pieni poteri, è Meloni a politicizzare il referendum» - Dopo l’ultimo sì del senato alla riforma della magistratura, la segretaria dem: «L’obiettivo è indebolire l’indipendenza della magistratura e permettere a chi comanda di scegliersi i propri giudici». Riporta editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Contro Pieni Poteri Pm