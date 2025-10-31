Contributi ai privati Prorogato il termine per l’iscrizione a Indica
Ci sono interessanti novità per chi ha subito danni dagli eventi atmosferici estremi del maggio 2023 e del settembre-ottobre 2024: oggi era il giorno di scadenza per l’iscrizione alla piattaforma digitale Indica (un’appendice di Sfinge) che serve per manifestare interesse ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata e dà priorità nell’esame delle pratiche presentate successivamente, ma il commissario straordinario Fabrizio Curcio, ha deciso di prorogare la scadenza di un mese, al 30 novembre. Va sottolineato che l’iscrizione a Indica non è vincolante, cioè non implica l’obbligo di presentare successivamente la richiesta di contributo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 1158 del 29 AGOSTO 2025 - Contributi a favore dei privati cittadini per il ripristino dei danni subiti dagli eventi calamitosi alla abitazione Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 1158 del 29 AGOSTO 2025 “Dispos - facebook.com Vai su Facebook
Contributi ai privati. Prorogato il termine per l’iscrizione a Indica - Ci sono interessanti novità per chi ha subito danni dagli eventi atmosferici estremi del maggio 2023 e del settembre- Lo riporta msn.com
Impresa rosa Regione Lazio - Prorogato il termine per l’invio delle domande di contributo - E’ stato prorogato alle ore 17:00 del 20 dicembre 2025 la scadenza per l’invio delle domande di contributo già fissata con D. Si legge su regione.lazio.it