Contratto colf e badanti rinnovo 2025 | tutte le novità
È stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro di colf e badanti con un aumento dello stipendio di 100 euro al mese, più una tantum per l’adeguamento delle cifre contrattuali all’inflazione. Sono queste le principali novità in ambito economico del nuovo contratto dei lavoratori domestici siglato da sindacati e associazioni di categoria. In tutto, il nuovo accordo riguarda oltre 817 mila tra colf, badanti e baby sitter in tutta Italia. Pesa, tuttavia, l’alta incidenza del lavoro irregolare del settore. Secondo le stime di Assindatcolf, nel 2023 oltre il 55 per cento dei lavoratori è stato impiegato senza alcuna forma di contratto, regolarizzazione e tutela. 🔗 Leggi su Lettera43.it
