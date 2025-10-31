Conto fino a tre | gli esperti spiegano perché dovremmo smettere di dirlo

Contare fino a tre per ottenere obbedienza è una pratica diffusa per cercare di far obbedire i bambini, ma secondo molti educatori appare poco efficace, in quanti sposta l’attenzione sul potere del genitore e alimenta le occasioni di sfida e conflitto. Alcuni coach genitoriali hanno pertanto iniziato a proporre alternative basate su rispetto ed empatia: coinvolgere i bambini nelle decisioni, mantenere la calma, riconoscere le emozioni e usare il gioco per trasformare i momenti di tensione in occasioni di collaborazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

