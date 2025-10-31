Continassa Juve | prima seduta di Spalletti si fermano Kelly e Yildiz I convocati per la sfida contro la Cremonese

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Primo allenamento della Juventus sotto gli ordini di Mister Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida contro la Cremonese valida per la decima giornata di Serie A. Si fermano Kelly e Yildiz QUI TUTTI I DETTAGLI SULLE LORO CONDIZIONI Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: prima seduta di Spalletti, si fermano Kelly e Yildiz. I convocati per la sfida contro la Cremonese

News recenti che potrebbero piacerti

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico ha firmato il contratto che lo lega al club bianconero #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/30/juve-spalletti-alla-continassa.-foto-con-i-tifosi-dopo-i-test-medici_3ab0c9e5-4cc - facebook.com Vai su Facebook

(Gds) "Juventus, oggi la ripresa alla Continassa: Bremer pronto a riprendersi il posto al centro della difesa" ? https://ow.ly/ikAH50XakFR - X Vai su X

Allenamento Juve, la GALLERY della prima seduta di mister Spalletti: e spunta un indizio importante da quelle FOTO… Tutti gli aggiornamenti - Sono arrivate le prime immagini dall’allenamento dei bianconeri, che hanno lavorato alla Continassa sotto gli ordini del nuovo ... Scrive juventusnews24.com

Juventus, Spalletti nuovo allenatore: è alla Continassa, firma in giornata. Le news - Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Cham ... Riporta sport.sky.it

Spalletti Juve, day one del nuovo allenatore bianconero! Il racconto della sua prima giornata alla Continassa – VIDEO - Spalletti Juve, ci siamo: l’allenatore è arrivato alla Continassa: il VIDEO con tutti i dettagli sul nuovo mister (Andrea Bargione, inviato alla Continassa) – Il nuovo capitolo della Juventus è inizia ... Da juventusnews24.com