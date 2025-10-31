Content delivery network c' è una piccola decisione dell' Italia sulla rete che può fare una grande differenza nel mercato delle telecomunicazioni
L'equiparazione tra telecomunicazioni e content delivery network voluta dall'Agcom può avere impatti su servizi e qualità delle reti, secondo Antongiulio Lombardi di WindTre. 🔗 Leggi su Wired.it
Leggi anche questi approfondimenti
Special Delivery - facebook.com Vai su Facebook
C'è una piccola decisione dell'Italia sulla rete che può fare una grande differenza nel mercato delle telecomunicazioni - In Italia, i riflettori sono puntati sulle nuove regole per i Content and application provider, ossia sulle aziende che distribuiscono contenuti attraverso le cosiddette Content delivery network (Cdn ... Come scrive wired.it
Content delivery network, Asstel plaude all’Agcom - “Con la delibera 207/25/Cons, AgCom ha concluso in favore dell’assoggettamento ad autorizzazione, secondo quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, delle attività di Content ... Lo riporta corrierecomunicazioni.it
Next-gen Content Delivery Networks and Edge Services Report 2025: High Performance and Low Latency Revolutionizing Content Delivery - gen Content Delivery Networks and Edge Services, 2025: Frost Radar Report" report has been added to ResearchAndMarkets. Si legge su finance.yahoo.com