Contemporanea Film Festival omaggia la Magnani | Monica Guerritore ospite dell’apertura presenta in anteprima Anna

TORINO – Torna a Torino, da martedì 4 a sabato 8 novembre, Contemporanea Film Festival, festival di cinema e arti visive dedicato alle donne che lavorano dietro e davanti la macchina da presa. Organizzato da Distretto Cinema, con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema e di Film Commission Torino Piemonte, il festival proporrà cinque giornate di incontri, proiezioni, masterclass e un concorso internazionale dedicato alle registe emergenti, la cui presidente di giuria quest’anno è la regista Laura Luchetti. Il simbolo di questa quarta edizione del festival è una delle più grandi icone del cinema mondiale: Anna Magnani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

