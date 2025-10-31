Conte torna leader | carisma e strategie da condottiero

Antonio Conte torna a essere il simbolo del Napoli ambizioso e feroce che i tifosi sognavano di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Contenuti che potrebbero interessarti

Conte torna a Foggia Le tappe in Puglja e in Capitanata in vista delle prossime Regionali ? - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, che spavento! Poi Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa. Conte torna primo - X Vai su X

Conte torna leader: carisma e strategie da condottiero - Antonio Conte torna a essere il simbolo del Napoli ambizioso e feroce ... Si legge su forzazzurri.net

Schlein e Conte con il leader di Avs insieme sul palco: “Non faremo il favore a Meloni di dividerci” - Tutti insieme sul palco: dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, al leader del M5s, Giuseppe Conte, fino ai padroni di casa Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. ilfattoquotidiano.it scrive

Conte-Schlein,piazze divise ma leader 5s vedrà Giani - Non sul palco principale dei cinque stelle a Firenze dove, nel tardo pomeriggio, salirà da solo il leader, ma qualche ora prima, a ... Segnala ansa.it