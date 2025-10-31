Conte rilancia il M5S | piazza di sfida a Schlein sulla giustizia e non solo
Ci sarà una piazza a Roma, probabilmente entro la fine di novembre, organizzata dal Movimento 5 stelle contro la riforma della giustizia e la separazione delle carriere voluta dal governo di Giorgia Meloni. Chi lavora a Campo Marzio ha già avuto il via libera di Giuseppe Conte per trovare la data migliore. Non sarà l’unica manifestazione, naturalmente, perché poi, con l’inizio del nuovo anno e con l’avvicinarsi al referendum, le iniziative si moltiplicheranno, ma intanto «bisogna battere un colpo», dicono dalla sede M5s, e, soprattutto, «anticipare sulla piazza il Pd», perché «devono essere loro ad aderire a una nostra manifestazione in favore dei magistrati e non il contrario». 🔗 Leggi su Lettera43.it
